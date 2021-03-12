Bağcılar'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bağcılar'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

12.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:43
Bağcılar'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi 999. Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı.

Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Murat Balcı Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:44:47. #1.14#
title