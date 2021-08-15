Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın
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Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın

Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, BAĞCILAR'da 4 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde yangın çıktı.

, BAĞCILAR'da 4 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında atölyede hasar oluştu.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi 1230 sokakta 4 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.  Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangını gören Hakkı Özer, "Akşam saatlerinde eve doğru giderken dumanların yükseldiğini gördüm. İtfaiye ekiplerini aradık. Büyük bir uğraş verdiler sağ olsunlar. Şimdi de yoğun çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın
Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın
Bağcılar'da mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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