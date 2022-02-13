BAĞCILAR'DA MİNİBÜSÜN HAREKETE GEÇİRDİĞİ ÇÖP KONTEYNERİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI - Haberler
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BAĞCILAR'DA MİNİBÜSÜN HAREKETE GEÇİRDİĞİ ÇÖP KONTEYNERİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da minibüsün çarpmasıyla hareket eden çöp konteyneri, yokuş aşağı gittiği caddede park halindeki otomobile çarparak durabildi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da minibüsün çarpmasıyla hareket eden çöp konteyneri, yokuş aşağı gittiği caddede park halindeki otomobile çarparak durabildi. İlginç kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü caddeden sokağa süratle dönüş yaparken arka tarafı kayan minibüs, kenardaki çöp konteynerlerinden birine çarptı. Minibüs sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, çöp konteyneri caddede hareket etti. Bir süre aşağı doğru giden konteyner yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Sabah otomobilinin yanına gelen Orhan Aydoğan, çöp konteynerini ve otomobilindeki hasarı görünce ilk anda olayın nasıl gerçekleştiğini anlayamadı. Sokak ve caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen Aydoğan, çöp konteynerinin nasıl otomobiline çarptığını öğrendi. Görüntülerde, caddeden sokağa süratle girilen minibüsün arkasının kayıp çöp konteynerine çarptığı ve hareketlenen konteynerin park halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Aydoğan uzlaşma için minibüsün sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

BAĞCILAR'DA MİNİBÜSÜN HAREKETE GEÇİRDİĞİ ÇÖP KONTEYNERİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI

BAĞCILAR'DA MİNİBÜSÜN HAREKETE GEÇİRDİĞİ ÇÖP KONTEYNERİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI

BAĞCILAR'DA MİNİBÜSÜN HAREKETE GEÇİRDİĞİ ÇÖP KONTEYNERİ OTOMOBİLE BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sancaktepe, Aydoğan, Minibüs, Güncel, Haberler

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