Bağcılar'da minibüse fazla yolcu alan sürücüye cezai işlem

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Bağcılar'da minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptıran sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bağcılar Batışehir Yolu üzerinde minibüs sürücüsü L.A. idaresindeki 34 M3172 plakalı minibüse fazla yolcu almış, minibüse giremeyen yolcular ise kapıdan sarkarak yolculuk yapmıştı. Kazaya davetiye çıkartarak yoluna devam eden minibüs başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerinin tespit edip yakaladığı sürücü L.A.'ya cezai işlem uygulandı.

(Sadık Kahraman/İHA)