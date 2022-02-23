Bağcılar'da minibüse fazla yolcu alan sürücüye cezai işlem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da minibüse fazla yolcu alan sürücüye cezai işlem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Bağcılar'da minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptıran sürücüye cezai işlem uygulandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Bağcılar'da minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptıran sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bağcılar Batışehir Yolu üzerinde minibüs sürücüsü L.A. idaresindeki 34 M3172 plakalı minibüse fazla yolcu almış, minibüse giremeyen yolcular ise kapıdan sarkarak yolculuk yapmıştı. Kazaya davetiye çıkartarak yoluna devam eden minibüs başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerinin tespit edip yakaladığı sürücü L.A.'ya cezai işlem uygulandı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Bağcılar'da minibüse fazla yolcu alan sürücüye cezai işlem

Bağcılar'da minibüse fazla yolcu alan sürücüye cezai işlem

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Minibüs, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title