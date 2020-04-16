Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı
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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Yerel

Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı Mikronsis dezenfeksiyon aracıyla Bağcılar sokakları daha hijyenik oluyor Korona virüsle mücadelede mikronsis dönemi Korona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar sokakları, Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu mikronsis...

16.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:27
Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Mikronsis dezenfeksiyon aracıyla Bağcılar sokakları daha hijyenik oluyor

Korona virüsle mücadelede mikronsis dönemi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar sokakları, Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu mikronsis dezenfeksiyon araçlarıyla ilaçlanıyor. Solisyonu püskürterek yayan bu araçlar sayesinde hem yıkama nedeniyle yapılan su israfının önüne geçiliyor hem de dezenfekte işlemi daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılıyor.

Bağcılar Belediyesi'nin ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına yeni bir adım daha attı. Bu sürece önemli bir katkı sağlayacak olan mikronsis cihazı devreye sokuldu. Bağcılar Belediyesi'nin temizlik ordusuna yeni katılan cihaz dezenfeksiyon aracının arka kısmına takılarak hizmet verecek hale getirildi.

Virüs temizliği artık daha pratik

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, mikronsis dezenfeksiyon araçlarıyla ara sokaklara kadar girerek tankerde bulunan dezenfekte solüsyonunu püskürtüyor. Araçta bulunan pervaneler aracıyla dip köşe her yeri başta Covid-19 olmak üzere mikrobik salgınlara karşı dezenfekte ediyor. Bu yeni araçlar sayesinde Bağcılar sokaklarının virüslerden temizleme işlemi daha hızlı ve pratik oluyor. Aynı zamanda yıkamayla oluşan su israfının da önüne geçilmiş olunuyor.

Yorulmak bilmeden çalışıyoruz

Salgın sona erene kadar her gün dezenfekte işleminin devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizde cadde ve sokaklarda genel hijyenin sağlanması için mikronsis dezenfeksiyon makinalarını hizmete sunduk. Araçlarımız gece gündüz durmadan çalışarak sokaklarımızı virüslerden temizleyecek. Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu yüzden yorulmak bilmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve tehlike ortadan kalkana kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bağcılar'da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Kaynak: İHA

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