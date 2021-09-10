Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da kaldırıma çıkarak istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bağcılar'da kaldırıma çıkarak istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batışehir Kavşağı'ndan İSTOÇ istikametine giden Sergen Acur, kullandığı 34 VRN 84 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine ve istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler otomobilin içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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