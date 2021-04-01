Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde Aksaray istikametinde seyreden 34 EP 9141 plakalı kamyon, 34 CSZ 499 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada kamyon şoförü M.B.D. hafif, yanındaki E.S. ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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