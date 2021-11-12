Bağcılar'da metruk bir binanın çatı katı alev alev yandı - Haberler
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Bağcılar'da metruk bir binanın çatı katı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar'da metruk bir binanın çatı katı alev alev yandı

Bağcılar'da bir ay önce boşaltılmış metruk binanın çatı katı alev alev yandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir ay önce boşaltılmış metruk binanın çatı katı alev alev yandı. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1930 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce boşaltılmış 5 katlı metruk bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi sokakta paniğe neden olurken, ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, başka binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. - İSTANBUL

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