BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATI YANINDAKİ YOLDA GÖÇÜK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATI YANINDAKİ YOLDA GÖÇÜK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

?BAĞCILAR'da metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ?BAĞCILAR'da metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu. Yol kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Bağcılar'da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı. Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi. İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.

BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATI YANINDAKİ YOLDA GÖÇÜK

BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATI YANINDAKİ YOLDA GÖÇÜK

BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATI YANINDAKİ YOLDA GÖÇÜK

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bahçelievler, Bağcılar, Tragger, Metro, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title