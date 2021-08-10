BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
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BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı.

BAĞCILAR'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, 2 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme yaptı.

Olay önceki gün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ EL ATEŞ EDİLDİ

Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası: Şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası: Şüphelinin evi kurşunlandı
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
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