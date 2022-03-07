Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı - Haberler

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Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
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Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.A'nın, Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir mağazada alışveriş yaptığı sırada cüzdanından 690 dolarının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, ihbarda bulunan A.A'nın el çantasını alışveriş sepetine bıraktığını, reyonlar arasında dolaştığı sırada da mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K'nın, çantadaki paraları gizlice aldığını tespit etti.

Ekiplerce çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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