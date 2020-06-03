Bağcılar'da maaşlarını alamadığını iddia eden işçiler grev yaptı
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Bağcılar'da maaşlarını alamadığını iddia eden işçiler grev yaptı

Bağcılar'da bulunan ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Bağcılar'da maaşlarını alamadığını iddia eden işçiler grev yaptı
03.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:48

Bağcılar'da bulunan ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Fabrika önünde toplanan kalabalık grup maaşlarının verilmesini istedi.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'nde ayakkabı fabrikasında çalışan yaklaşık bin 200 kişi pandemi sürecinde iddiaya göre 20 Mart tarihinden itibaren maaşlarının verilmesi karşılığında işe geçici bir süre ara vermeleri istendi. Maaşlarının yarısının devlet desteğiyle karşılanırken diğer yarısı şirket ve işçiler arasında karşılanacağı konusunda anlaşıldı. 1 Haziran itibariyle işbaşı yapan fabrika çalışanları Mayıs ayı maaşları ve sigortaları yatmayınca sıkıntılarının giderilmesini istedi. İddiaya göre şirket Nisan ayında yatan parayı da geri isteyince çalışanlar makineleri durdurdu. Sabah saatleriyle birlikte fabrika önünde grev yaptı haklarının verilmesini istedi.

Büyük sıkıntı içinde çaresiz kaldıklarını belirten işçilerden Mehmet Bulat "Biz dört sefer toplantı yaptık bize söz verdiler. 'Maaşınızı net yatıracağız' dediler. Versinler onu biz hiçbir şey istemiyoruz gidip işbaşı yapacağız. Maaş ayı maaşını yatırmadılar, sigortamızı ödemediler bir de bize dediler ki '20 gün borçlusunuz' biz nasıl çıkacağız bu işin içinden kimimiz kirada geçinmekte sıkıntı yaşıyoruz ihtiyacımız var 2 ay daha sigortam yatırılsa emekli olacaktım şimdi 3 ay daha bekleyeceğim"dedi.

Bir an önce haklarının verilmesini ifade eden Kemal Akgün ise "Bize pandemi sürecinde kağıt imzalattılar. İşten çıkın 70 gün izin yapacaksınız yaptığınız izin boyunca maaşınız yatacak. Devletin verdiği ödemeler sizin olacaktır 'mesaileriniz ödenecektir' denilerek bizi gönderdiler. Mayıs ayında ödeme yapılmayacaktır denilerek bizi işe getirdiler muhatap bulamadık patronlar ustaları öne sürerek aldığınız parayı bize geri vereceksiniz işine gelmeyen gidebilir dediler"diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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