Bağcılar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere sahte altın temin eden 3 işbirlikçi de gözaltına alındı.

Olay, 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya giren S.D. ve Ş.K., beraberinde getirdikleri sahte çeyrek altınları kuyumcuya satmaya çalıştı. Altınları inceleyen sarraf, çeyrek altınların sahte olduğunu tespit etti. Dolandırıcılarla karşı karşıya olduğunu fark eden kuyumcu, şüphelilere hissettirmeden polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Kuyumcuya giren emniyet ekipleri, altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K. isimli şahısların üzerinden bir miktar çeyrek sahte altın ele geçirdi. Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı. S.D. ve Ş.K.'nın sahte altınları Fatih'te bir adreste 3 kişiden aldıklarını itiraf etmesi üzerine polis 3 şüphelinin peşine düştü. Polis, Fatih'te S.D. ve Ş.K.'ye sahte altınları veren Z.T., F.S. ve H.K. adlı 3 şüpheliyi de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 38 adet sahte çeyrek altın ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri dün sabah tamamlanan 5 şüpheli, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL