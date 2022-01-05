Bağcılar'da kuyumcu hırsızlığı şüphelisi kaşının üzerindeki benden kimliği tespit edilip yakalandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da girdiği kuyumcu dükkanından 7 bilezik çalıp kuyumcuya silah doğrultarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kamera kayıtları incelemesinde sağ kaşının üzerindeki siyah ben ve lekeden yola çıkılarak, şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 20 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kuyumcuya giren bir kişi, 7 adet bileziği çalıp, kaçtı. Şüpheli, kendisini yakalamak için hemen arkasından koşan kuyumcuya silah doğrultup, "Gelme, vururum seni" diyerek kaçtı.

ÖNCE KİMLİK TESPİTİ SONRA A ULAŞILDI

SUÇUNU İTİRAF ETTİ