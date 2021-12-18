Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi - Haberler
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Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi

Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da kumar oynatan iş yeri mühürlendi, içeride bulunan 38 şahsa toplam 50 bin 768 para cezası kesildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da kumar oynatan iş yeri mühürlendi, içeride bulunan 38 şahsa toplam 50 bin 768 para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dernek görünümlü bir işyerinde denetim yaptı. Denetim sonucu, işyeri içerisinde 38 şahsın tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları görüldü. Adreste yapılan kontrollerde, 3 adet televizyon, 1 adet fanus, 2 adet kamera, çok sayıda tombala topu ve pulu ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, işyerinin aynı suçtan 11 Temmuz 2021 tarihinde mühürlendiği öğrenildi. 13 Aralık 2021 tarihinde mühür bozmak suretiyle işyerinin kumar oynanması için faal hale getirildiği tespit edildi. Konu ile ilgili işyerinde bulunan 38 şahsa toplam 50 bin 768 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca, işyeri sorumlusu M.A. (30) isimli şahıs hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İşyeri tekrar mühürlenerek faaliyetine son verildi. - İSTANBUL

Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi

Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi

Bağcılar'da kumar oynanan iş yeri mühürlendi, 50 bin 768 TL para cezası kesildi

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