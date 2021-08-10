Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı
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Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin evi, gece saatlerinde kurşunlandı.

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin evi, gece saatlerinde kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle dün tutuklanan 17 yaşındaki A.M.'nin kaldığı Kemalpaşa Mahallesi 1925 Sokak'taki daireye gece, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, evin önceki gün polis tarafından boşaltılarak ev sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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