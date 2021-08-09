Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.'nin Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklu 17 yaşındaki şüpheli, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:28:40. #1.14#

title