Bağcılar'da Kovid 19 denetimlerine devam İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar'da bugün de devam edildi.

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelindeki işyerlerine yaptığı denetimlerde kurallara uymayan işyerleri uyarıldı. Denetimlerde seyyar satıcılara ve çocukları dilendiren veya trafikte araç camları sildiren büyüklerine cezai işlem yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla dün 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar'da bugün de devam edildi.

Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri aralarında lokanta, pastane, kahvehane, kafe, berber, kadın kuaför, güzellik salonu gibi yerler başta olmak üzere tüm işyerleri denetlendi. Denetimler sırasında maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, dezenfekte malzemesi ile maske bulundurmayan işyeri sahipleri uyarıldı. Çok sayıda işyeri sahibinin kurallara uyduğu gözlendi.

Ayrıca polis ve zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde ilçenin değişik yerlerinde dilencilik yapanlara, trafik ışıklarında otomobillerin camlarını silenlere ve seyyar satıcılara yönelik kanuni işlem yapıldı.

"ilk günden bu yana sıkı denetim yapıyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, özellikle kontrollü sosyal hayat döneminde başta esnaf olmak üzere tüm hemşehrilerinin tedbirlere riayet etmesinin önem kazandığını ifade etti.Çağırıcı, "Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler