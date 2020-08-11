Bağcılar'da Kovid-19 denetimi Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve İlçe Sağlık Müdiresi Hülya Zengin Tiryaki, Güneşli Mahallesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın büyük oranda hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu, kurallara uymayan iş yeri sahipleri ile müşterilerin ise uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, salgınla mücadelenin her geçen gün iyi seviyelere ulaştığını bildirdi.

Esnafın yüksek oranda kurallara uyduğunu aktaran Eldivan, denetimlerin bilinçlendirmeye dönük olduğunu kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da salgınla mücadelenin özellikle bu dönemde büyük önem kazandığına değinirken, denetimlerin 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Memnuniyetle görüyoruz ki esnafımız kurallara uyuyor. İnşallah böyle devam edersek günlük normal hayatımıza döneceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA