Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi
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Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi, son dönemlerde yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından salgının ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Bağcılar Belediyesi, son dönemlerde yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından salgının ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ak Parti İlçe başkanı katıldı. Belediye çalışanları, virüs kostümü giyerek, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, kurallara uyanlara gül verilirken, uymayanlara ise kırmızı kart gösterildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'umuz vaka sayılarında yükselmeye devam ediyor ve bunun bir an önce normal standartlara gelmesi en büyük arzuları olduğunu kaydederek, " Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu toplumu ilgilendiren bir olay, bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. Maske, mesafe hijyen diyoruz" dedi.

Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi
Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi
Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi
Bağcılar'da koronavirüse dikkat etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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