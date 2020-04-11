Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı
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Bağcılar, Güncel

Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı

Bağcılar'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depodaki plastikler ve straforlar bir anda tutuşarak alev alev yandı.

11.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:01
Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı

Bağcılar'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depodaki plastikler ve straforlar bir anda tutuşarak alev alev yandı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, korkuya kapılan mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını çatılara çıkarak izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1034 Sokakta bulunan inşaat malzemesi satan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki inşaat malzemesi satan depodaki strafor ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

İnşaat malzemesi satan işyerindeki yangında, plastiklerin yanması sebebiyle gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce ötelerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yangına müdahale etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ÇATIYA ÇIKARAK İZLEDİLER

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışmalarına devam ederken, bazı vatandaşlar balkonlardan bazıları ise binaların çatılarına çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi. Çatıya çıkan vatandaşlar ellerine telefonu alarak yangını cep telefonu ile kaydetti. Bir çatı da ise sosyal mesafeyi kurumayan kişilerin olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı

Kaynak: İHA

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