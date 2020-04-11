Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı - Haber
Bağcılar, 3. Sayfa

Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı

Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar çatılara çıkarak izledi Bağcılar'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depodaki plastikler ve straforlar bir anda tutuşarak alev alev yandı.

11.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:53
Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı

Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar çatılara çıkarak izledi

İSTANBUL - Bağcılar'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depodaki plastikler ve straforlar bir anda tutuşarak alev alev yandı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, korkuya kapılan mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını çatılara çıkarak izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1034 Sokakta bulunan inşaat malzemesi satan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki inşaat malzemesi satan depodaki strafor ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya atarak itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

İnşaat malzemesi satan işyerindeki yangında, plastiklerin yanması sebebiyle gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce ötelerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarını çatıya çıkarak izlediler

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışmalarına devam ederken, bazı vatandaşlar balkonlardan bazıları ise binaların çatılarına çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi. Çatıya çıkan vatandaşlar ellerine telefonu alarak yangını cep telefonu ile kaydetti. Bir çatı da ise sosyal mesafeyi kurumayan kişilerin olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haber
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı Haber
Belediye başkanı, virüsten ölen eczacının dezenfekte talebine öldüğü gün cevap verildiği iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bağcılar'da korkutan yangın, lastik ve straforlar alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 20:46:06. #1.14#
title