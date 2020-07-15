Bağcılar'da korkunç kaza
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Bağcılar'da korkunç kaza

Bağcılar'da tır ters istikamete girip 2 araca çarptı.

15.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:54

Bağcılar'da tır ters istikamete girip 2 araca çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından çıkarılırken biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmutbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMU plakalı tır seyir halinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle direğe çarptı. Ardından ters istikamette girip, 34 FH 178 plakalı araca ve ağaca çarpıp devirdi. Hızını alamayan tır Ağacı devirdikten sonra 34 GE 1769 plakalı aracı biçti. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 FH 178 araçta sıkışan anne ve küçük bir kız ve 34 GE 1769 plakalı araçta sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bağcılar'da korkunç kaza

Kaynak: İHA

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