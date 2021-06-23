Bağcılar'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Bağcılar'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bağcılar'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Bağcılar'da, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bağcılar'da, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül törenine, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile dereceye giren öğrenciler ile aileleri katıldı.

Ney dinletisi ve mini bir konserin yapıldığı etkinlikte dereceye giren lise ve ortaokul öğrencileri ödüllerini Kaymakam Eldivan ve Belediye Başkanı Çağırıcı'nın ellerinden aldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile bitti.

İstanbul'da nüfus olarak kalabalık 8 ilçede uygulanan proje kapsamında gençlerin, şiddete varan ve aşırıcılık potansiyeli taşıyan radikal eğilimlere kapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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