BAĞCILAR'DA KISITLAMAYA RAĞMEN YOĞUNLUK
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BAĞCILAR'DA KISITLAMAYA RAĞMEN YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAĞCILAR'DA KISITLAMAYA RAĞMEN YOĞUNLUK

Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayanlar parklarda kalabalık oluşturdu.

Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayanlar parklarda kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, kimilerinin maske takmadığı görüldü.İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklara akın etti. Bağcılar'da bulunan parkları dolduranların kimileri banklara otururken, kimileri ise yürüyüş yaptı. Gençler de kalabalık bir şekilde futbol oynadı. Maske takmayanların olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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