Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler

21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:57
Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler

BAĞCILAR'da bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokağa halay çekti.

BAĞCILAR'da bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokağa halay çekti. 

Olay, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 268 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde bir grup genç, sokağa inerek müzik açıp halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maskelerini de düzgün takmadı. Gençler, yüksek sesle müzik açarak mahalle sakinlerini rahatsız de etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin açtıkları müzik eşliğinde sokakta halay çektiği görülüyor. 


- İstanbul
Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler
Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da kısıtlamada sokakta halay çektiler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:57:49. #1.14#
title