BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA bir grup vatandaş boş arazide kısıtlama günü mangal yaptı.

BAĞCILAR'DA bir grup vatandaş boş arazide kısıtlama günü mangal yaptı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak boş arazide toplanıp mangal yaptı. Aileler mangal ile uğraşırken çocuklar ise boş arazide bir araya gelerek top oynadı. Bazı vatandaşların parklarda sosyal mesafe kurallarına uymayarak yan yana oturduğu, sohbet ettiği görüldü.

BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR
BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR
BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR
BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fazıl Say Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAĞCILAR'DA KISITLAMA GÜNÜ MANGAL YAPTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:31:58. #1.15#
title