Bağcılar'da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı
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Bağcılar'da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı

Bağcılar'da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde yapılan toplantıda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek olan Demircan ve Ece Sitesi'nin durumu konuşuldu.

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde yapılan toplantıda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek olan Demircan ve Ece Sitesi'nin durumu konuşuldu. Görüşmelerin ardından sitelerdeki hak sahipleri ile uzlaşma ve proje tanıtım çalışmasına başlandı.

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm programına ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mühendisler katıldı.

Sevindirici gelişme

Toplantıda, 2019 yılı Ağustos ayında boşaltılan ve yıkımına başlanan Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ile riskli bölge ilan edilen Yenimahalle'deki Ece Sitesi'nin durumu görüşüldü. Yapılan sunumda projelerin mevcut durumu, detayları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantının sonunda site sakinlerini sevindirecek bir karar çıktı. Bağcılar Belediyesi, TOKİ ve Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü koordinasyonuyla hak sahipleri ile uzlaşma ve proje tanıtım çalışmalarına başlandı. - İSTANBUL

Bağcılar'da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı
Bağcılar'da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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