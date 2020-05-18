BAĞCILAR'DA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİRDİĞİ EVDE 14 VATANDAŞINI BAĞLAYIP GASP ETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAĞCILAR'DA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİRDİĞİ EVDE 14 VATANDAŞINI BAĞLAYIP GASP ETTİ

BAĞCILAR'da kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde Pakistan'lı 14 vatandaşını bağlayarak cep telefonları ve paralarını gasp eden şüpheli, 'Yağmaö suçundan tutuklandı.

BAĞCILAR'DA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİRDİĞİ EVDE 14 VATANDAŞINI BAĞLAYIP GASP ETTİ
18.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:22

BAĞCILAR'da kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde Pakistan'lı 14 vatandaşını bağlayarak cep telefonları ve paralarını gasp eden şüpheli, 'Yağmaö suçundan tutuklandı.

Bağcılar'da 12 Mayıs'ta polise başvuran Pakistan vatandaşı iki kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin bir adet cep telefonu ile 500 liralarını gasp ettiği yönünde şikayette bulundu. Olay yeri ve çevresinin güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bir adrese gittiğini tespit etti. Buraya baskın düzenleyen ekipler, Pakistan vatandaşı 14 kişiyi bağlanmış halde buldu. Bu kişiler, kendisini polis olarak tanıtan polis kıyafetli birinin içeriye zorla girerek kendilerini bağladığını, ardından da telefonlarını ve paralarını aldığını söylediler.

Yine kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin son gittiği Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde son görüldüğü yerde esnafla görüştü. Esnaf yakınlarda bulunan bir metruk binaya yabancı uyruklu şahısların girdiği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine binaya baskın yapan polis, yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Bilal K. ile birlikte yakalanan diğer 5 kişi, Bilal K.?nın kendilerini oraya davet ettiğini ve ondan 900 TL karşılığında 4 adet telefon aldıklarını söylediler. Mağdurlar da kendilerini gasp edenin Pakistan vatandaşı Bilal K. (18) olduğu yönünde ifade verdi.

GASPÇI TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Bilal K., 'Yağmaö suçundan tutuklanırken, Bilal K. ile birlikte aynı yerde yakalanan diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Sinem Kobal Türkan Şoray Ferdi Tayfur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: BAĞCILAR'DA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİRDİĞİ EVDE 14 VATANDAŞINI BAĞLAYIP GASP ETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:22:41. #1.14#
title