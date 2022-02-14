Bağcılar'da KDV denetimi

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bağcılar Belediyesi de bu indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetlemek için ilk günden uygulamalara başladı.

Market fişleri incelendi

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi üzerindeki marketlere girdi. Market içinde dolaşan görevliler, raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasaya götürdü. Ekipler, kasiyerin ürünleri okuttuktan sonra kendilerine verdiği fişte peynir, zeytin, yumurta, çay, et, süt, pirinç, bakliyat ürünleri, protein ve yağ gibi besinlerde indirim yapıldığını gördü.

Vatandaşın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz

Yeni düzenlemenin amacına ulaşması için sıkı bir denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Mesai arkadaşlarımız bu sabahtan itibaren 22 mahallemizde çalışmalara başladı. Marketlerin KDV indirimlerini uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Kurallara uygun satış yapan esnafımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Yetkililer, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Bültenler - Güncel