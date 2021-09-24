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Bağcılar'da Kazak rüzgarı esti

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Bağcılar'da Kazak rüzgarı esti

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle gündüz Dünya Kazaklar Kurultayı akşam da Kazak halk müziğinin önde gelen orkestralarından olan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Bağcılar'da müzik ziyafeti sundu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Yoğun ilgi gören konserde konuklar, Kazak ve Türk ezgileriyle tadına doyulmaz bir gece yaşadı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in tensipleriyle Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Taekwondo sporunda dünyaca meşhur Türkiye Kazaklarından merhum Mustafa Öztürk'ün adını taşıyan park açılmasının ardından Dünya Kazaklar Kurultayı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kazak dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kurultayın yapıldığı yerde Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinin "Eğitim Sergisi" de yer aldı.

Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz

Zulmün yaşandığı Kazakistan'dan Bağcılar'a gelen Kazakistanlılarla huzur içinde aynı ilçede yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Aynı dili konuşan aynı inancı taşıyan medeniyeti, kültürü ve tarihi bir, 300 milyonluk bir sivil aileyiz. Bu tablo Kazakistan Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla oluştu. Türkiye Kazakistan'ı da tanıyan ilk ülke olmuştu. Bizler tarihi mirasın sorumluluğunu taşıyan iki ülke olarak üzerimize düşen vazifelerimizi de yerine getirmekteyiz. Ayrıca sağlıktan tarıma turizmden enerjiye kadar birçok alanda Türk coğrafyasıyla birlikte iş birliklerimiz devam ediyor" dedi.

Kazakistan barış ortamı sağladı

Akşam saatlerinde ise "Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası" konser verdi. Bağcılar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa İstanbul'un her noktasından yoğun bir katılım oldu. Yaptığı konuşmada Kazak Türklerinin 30. bağımsızlık yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, "Kazakistan bulunduğu coğrafyada barış ortamı sağladı. Bu doğrultuda gelişmesini ve kalkınmasını sürdürüyor. İnşallah ilelebet bağımsız olarak yaşamasına devam edecektir. Yaşasın Kazakistan" dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ise "Kazakistan'ın en seçkin orkestralarından biri huzurumuzda. Çok keyifle dinleyeceğimiz bir müzik olacağından şüphem yok. Ayrıca güzel misafirperverliği için Bağcılar Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz

Aynı coğrafyada başladığımız yaşam sürecinin canlı şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "İki devlet tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz. Gelinen son süreçte büyük emekler sarf eden Nursultan Nazarbayev büyüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a halkımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Kazak dostlarımız ilk geldiklerinde yerleştikleri yerlerden bir tanesi de Bağcılar'dı. 69 yıldır bir arada yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi olarak gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz."

Türk şarkılar da çalındı

Protokol konuşmalarının ardından Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası sahneye çıktı. Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Şef Yerlan Baktıgerey'in yönetiminde şarkı ve türküler çalındı. Kazak ezgilerinin yanında Türk şarkısı olarak "Hatırla Sevgili", "Memleketim" ve "Çok Uzaklarda" çalındı. Salonu dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Davetliler orkestranın performansı ve sanatçıların şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi.

Program sonunda eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov, Başkan Çağırıcı'ya yöresel kıyafet giydirdi.

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