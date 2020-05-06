Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Demirkapı Mahallesi Bagˆcılar Asfaltı Caddesi'nde s¸u¨phe u¨zerine durması yönünde uyarılan ancak ikazlara uymayan sürücünün kullandığı araç, hasarlı trafik kazasına karıs¸tıktan sonra durduruldu.

Şoför koltuğundaki Fatih Tuncay H. (42), gözaltına alındı.

Şüphelinin üstünde 100 gram uyuşturucu, 6 bin 415 lira ve bir cep telefonu bulundu.

"Uyus¸turucu madde ticareti yapma" suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA