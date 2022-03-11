BAĞCILAR'DA KAYAN MİNİBÜSÜN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERADA

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar'da sürücüler zor anlar yaşadı

Mikail BIYIKLI- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da yoğun kar yağışının nedeniyle kayganlaşan yollarda duramayan otomobil sürücülerinin zor anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar Koçman Caddesi'nde yoğun kar yağışının ardından kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde panelvan minibüs, yokuş yukarı çıkmaya çalışırken kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Bağcılar Caddesi'nde ise otomobil sürücüleri yokuş yukarı çıkarken buz tutan yolda zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yokuş yukarı güçlükle çıkarken, bazı sürücüler çıkmayı başaramadı. Sürücülerin o anları ise başka bir otomobil içerisindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.