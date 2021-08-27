BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI
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BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis ekipleri kavgaya karışan tarafla tartışmaya başladı.

BAĞCILAR'da akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis ekipleri kavgaya karışan tarafla tartışmaya başladı. Polise saldırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay geçtiğimiz salı günü Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında çıkan tartışma büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada kavgaya karışan taraftan bir kişi polise tartışmaya başladı. Polisle bu kişinin tartışması büyüdü. Polise saldırdığı öne sürülen kişi bacağından vurdu.

Polisin silahını ateşlemesinin ardından sokaktaki gerginlik daha da arttı. Yaralanan kişinin yakınları polise tepki gösterince polis ekipleri bu defa biber gazı kullandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI
BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI
BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI
BAĞCILAR'DA KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAK KARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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