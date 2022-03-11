Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
AA - Güncel
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Bağcılar'da karla kaplı yolda patinaj çeken minibüs Karla kaplı yolda ilerleyemeyen otobüs İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da karla kaplı yolda patinaj çeken minibüs
Karla kaplı yolda ilerleyemeyen otobüs İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.