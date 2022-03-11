Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

AA - Güncel
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Bağcılar'da karla kaplı yolda patinaj çeken minibüs Karla kaplı yolda ilerleyemeyen otobüs İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da karla kaplı yolda patinaj çeken minibüs

Karla kaplı yolda ilerleyemeyen otobüs İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Bağcılar'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

AA / Güncel

Bağcılar, İstanbul, Minibüs, kar, Güncel, Haberler

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