BAĞCILAR'DA KARGO MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR TEM yan yolda seyir halindeki bir kargo minibüsü, alev alev yandı. Sürücünün aracı terk etmesiyle ölen ve yaralanın olmadığı yangında, minibüs ve taşıdığı kargoların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yoldan geçen başka sürücüler ise araçlarını durdurarak minibüs yangınını cep telefonları ile görüntüledi.

O-3 Karayolu İkitelli mevkii yan yol Esenler yönünde seyir halinde olan 34 HU 2582 plakalı kargo minibüsü, saat 08.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yol kenarında durdurduğu minibüsü terk etti. Bir yandan durumu itfaiye ekiplerine haber veren sürücü, bir yandan da yanan minibüse müdahale etmeye çalıştı. Panelvan minibüsteki alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs ve taşıdığı kargoların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangından kurtarılan kargolar ise bir başka panelvan minibüse yüklendi. Yangın nedeniyle dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜLER YOL KENARINDA DURUP YANGINI İZLEDİ

Öte yandan yanan minibüsü gören sürücüler, yol kenarında araçlarını durdurarak yangını izledi. Bazıları ise minibüsün yandığı anları, cep telefonu ile görüntüledi.