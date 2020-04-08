Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı - Haber
Kazımkarabekir, Karantina, Bağcılar, Çınar

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı Karantinadaki genç apartmandaki 16 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığını söyledi Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma...

08.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:49

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Karantinadaki genç apartmandaki 16 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığını söyledi

İSTANBUL - Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, " Amcam hastanede sağlık görevlisiydi, aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık" dedi.

Bağcılar Kaymakamlığı geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da Çınar, Kazımkarabekir, Merkez ve Kirazlı Merkez Mahallesi'n de bulunan 4 apartmanın karantina altına alındığını duyurmuştu. O adreslerden birisi de Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir aile apartmanıydı. Binanın 2. katında bulunan bir sağlık çalışanının covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu apartman karantina altına alındı. Polis ve zabıta ekipleri evin önündeki bekleyişlerini sürdürürken o binada yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, bina sakinlerinin ayrı odalarda kendilerini izole ettiklerini söyledi. Bağcılar Belediyesi ekipleri ise evin çevresini düzenli olarak dezenfekte çalışmalarını gün boyu sürdürüyor.

"Ayrı odalarda karantina altındayız"

Apartmanda karantina altında kalan vatandaşlardan Muhammed Aras evde sadece annesinin covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Amcam hastanede sağlık görevlisiydi yüksek ateşten rahatsızlanarak covid-19 testi yapıldı testi 2,3 gün sonra pozitif olduğu açıklandı. Ailesiyle iç içe yaşadığı için, temas ettiklerinden annesi, babası ve eşinin testi pozitif sonuçlandı. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık. Zamanımızı büyük kısmını sosyal medyada geçiriyoruz evin içinde de spor yapıyoruz" dedi.

"3 aylık kardeşime annem covid-19 olduğu için biz bakıyoruz"

Muhammed Aras 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. Aras, 3 aylık kardeşine annesi pozitif çıktığı için kendilerinin baktığını ifade ederek "Süreci evde geçiriyoruz polis ve emniyet güçleri 24 saat nöbetteler dışarıya giriş çıkışlarımız yasaklandı 15 gün boyunca apartman olarak karantina altındayız hepimiz kendimizi evde izole ediyoruz. Apartmanda toplam 16 kişiyiz evde ise 5 kişi kalıyoruz biri 3 aylık bebek süreci bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür şu anda bende bir sıkıntı yok sağlık ekiplerini çağırdık yenide test yapacaklar" diye konuştu.

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Seni paramparça edeceğim' diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı Haber
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haber
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki Esra Balamir Erkan Petekkaya
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 20:58:01. #1.15#
title