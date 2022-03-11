Bağcılar'da kar çileye dönüşmedi

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda 22 mahallede konuşlanmış olan Karla Mücadele Timi en kısa sürede sorunu çözüme kavuşturuyor.

İstanbul'un 3. büyük ilçesi olan Bağcılar'da karla mücadele için kurulan 78 araç ve 575 personelden oluşan Karla Mücadele Timi, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaması için büyük çaba sarf ediyor. Yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin küremede hızlı olması sonucu yolların tamamı açıldı. Vatandaşların buzlanmadan kaynaklanabilecek kaymalara maruz kalmamaları için de ekipler sokakları dolaşıp her yere tuz döktüler. Bunların yanında belediyeye müracaatlar doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara ambulans desteği verildi. Evlerinden alınarak hastaneye götürülen hastalar tedavilerinin ardından tekrar evlerine bırakıldı.

İhtiyaç duyulan noktaya en kısa sürede ulaşıldı

Sahada görev yapan ekipler, Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi'yle koordineli bir şekilde çalışıyor. Vatandaşların taleplerine cevap verebilmek amacıyla 24 saat açık olan 0 212 410 06 00'ı arayanların talepleri not alınıp en yakın ekibe bilgi veriliyor. Böylece ihtiyaç duyulan noktaya en kısa sürede gidilerek hızlı müdahaleyle etkili sonuçlar alınıyor. Günde bin aramaya cevap veren Çağrı Merkezi çalışanları, bu kar yağışında sorun için arayanların sayısının önceki kar yağışlarına göre az olduğunu söyledi.

22 mahallede yapılan çalışmaları koordinasyon merkezinden takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bütün ekiplerimizle sahadayız. Hemşehrilerimizin kardan dolayı sıkıntı yaşamaması için özveriyle mücadele ediyoruz. Acil durumlar için belediyemizi telefonla arayabilir ya da sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz" dedi.

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