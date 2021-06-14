Bağcılar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Bağcılar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bağcılar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Bağcılar'da 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bağcılar'da 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında 39 ilçede eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına Bağcılar da destek verdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kurulan Kızılay çadırlarına gelerek kayıt yaptıran vatandaşlar, meydandaki tır araçlarında kan verdi.

Kampanyanın açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Eldivan, vatandaşları kan vermeye davet ederek, kampanyayla ihtiyacı olanlara yetecek kadar katkıyı sağlamayı temenni etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı da bugüne kadar ilçelerinin kan bağışı konusunda dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini ve tüm kan bağışlarında lider olduğunu kaydetti.

Çağırıcı, bu kampanyanın da güzel şekilde sonuçlanacağına inandığını belirterek, katkı sağlayan herkesi tebrik etti.

Konuşmaların ardından, bu yıl en fazla kan bağışı yapan ilçe sakinlerine madalya ve plaket takdim edildi.

Bugüne kadar 170 kez kan bağışında bulunan İsmail Tutal 2009'dan bu yana kan verdiğini aktardı. Tutal, "Televizyonda haber bültenini izlerken gönüllü bağışı gördüm ve ondan etkilendim. O günden beri de kan bağışında bulunuyorum. Çocuklarımı ve çevremi de bu konuda teşvik ediyorum. Kan vermek için illa başımıza bir şey gelmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kan bağışı kampanyası 16 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de sona erecek.

Bağcılar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Bağcılar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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