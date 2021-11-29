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Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu Otoparkta bulunan 4 kişi, kaçarak canını kurtardı Bağcılar'da bir site içerisinde bulunan kafenin çatısı, park halindeki araçların üstüne uçtu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu

Otoparkta bulunan 4 kişi, kaçarak canını kurtardı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir site içerisinde bulunan kafenin çatısı, park halindeki araçların üstüne uçtu. Olay sırasında otoparkta bulunan 4 kişi, kaçarak canını kurtardı.

Bağcılar'da etkili olan lodos nedeniyle lüks sitenin içeresinde bulunan kafenin çatısı araçların üzerine uçtu. Olay sırasında otoparkta bulunan 4 kişi büyük panik yaşadı. Koşarak kaçan 4 kişi, araçların üzerine düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda 6 aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Kafe önünde yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sırasında çatının altında kalmaktan son anda kurtulan Zakir Yeşil, "Böyle bir şey olacağını fark ettik. Araçları içeri almaya çalışıyorduk. Çatı birden üzerimize uçtu. Can havliyle kaçtık" diyerek yaşananları anlattı.

Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu

Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu

Bağcılar'da kafenin çatısı araçların üzerine uçtu

Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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