BAĞCILAR'DA KAFEDE TEZGAHIN ARKASINDAKİ TELEFONU ÇALDI

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BAĞCILAR'DA KAFEDE TEZGAHIN ARKASINDAKİ TELEFONU ÇALDIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da sabahın erken saatlerinde kafeye giren bir kişi, güvenlik kamerasını gördüğü halde tezgahın arkasındaki telefonu çalıp kaçtı.

BAĞCILAR'DA KAFEDE TEZGAHIN ARKASINDAKİ TELEFONU ÇALDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da sabahın erken saatlerinde kafeye giren bir kişi, güvenlik kamerasını gördüğü halde tezgahın arkasındaki telefonu çalıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Ağır hareketlerle kaldırımda yürüyen kişi, kafeden içeri girdikten sonra bir süre çevreyi gözetledi. Garson arka tarafta çalışırken, tezgahın arka tarafında ne olduğunu kontrol eden şüpheli, güvenlik kamerasını görmesine rağmen tezgahın arkasındaki telefonu alıp kaçtı. Bir süre sonra kafe bölümüne gelen kafe çalışanı telefonun yerinde olmadığını gördü. Telefonu uzun süre aradıktan sonra güvenlik kameralarını kontrol eden çalışan, telefonun çalındığını öğrendi. Görüntülerde, şüphelinin kafeye girdikten sonra kamerayı görmesine rağmen telefonu alıp kaçtığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı