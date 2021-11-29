BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.

Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bağcılar'da da birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatılar uçtu. Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen sökülerek yan tarafında bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Çatının uçtuğu bölgedeki 4 kişi kaçarak son anda kurtulurken 2 kişi uçan çatının altında kalarak yaralandı. 6 aracın da hasar gördüğü olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hasar gören araçların ait olduğu oto galeri çalışanlarından Barış Eser, 'Rüzgar uçurdu arabaların üzerine, arabaları mahvetti. Şu an 6 araba var altında. Bayağı bir şiddetliydi iki kişinin kafasından yaralandı" dedi.

BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDI

BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDI

BAĞCILAR'DA KAFE ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU; 2 KİŞİ YARALANDI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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