Bağcılar'da kadın kursiyerler maske üretiyor Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, pamuklu kumaştan maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, pamuklu kumaştan maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitimler devam ediyor.

Pandemi nedeniyle iş yoğunluğunun yaşandığı Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler özel pamuklu ve yıkanabilir kumaştan maske üretmeye başladı.

Kadınlar için beyaz, erkekler için mavi renkte üretilen maskeler, filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük özelliklerine uygun olarak yapılıyor.

İnce ve sert kumaştan yapıldığı için rahat nefes alınabilir özelliği bulunan maskeler yıkanabiliyor.

Aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor

Üretilen ilk maskeler, kurs binası önündeki stantlarda satılmaya başlandı. Kadınlar, maske satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Satışa sunulan maskeler modelleri ve görünüşleriyle beğeni toplayınca özel talepler de gelmeye başladı. Kursta herkesin istediği ölçüde, renkte, modelde maske siparişleri kabul ediliyor. İsteyen vatandaşlar, kendi çizimlerini de burada maske üzerine yansıtabiliyor.

Salgın nedeniyle bu işe ağırlık verdik

Maske yapmayı ilk kez burada öğrendiğini belirten kursiyerlerden ev hanımı Zeynep Çelik, maske yapmanın uğraştırıcı ama zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Evde boş boş oturmak yerine böyle faydalı işler yapmak bizim için iyi oluyor. Hem kendi maske ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ek gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle bu işe ağırlık verdik." ifadelerini kullandı.

Stilistlik ve modelistlik eğitimi aldığını söyleyen Emriye Cağbaş ise "Hocamızın öğrettiği şekilde kalıpları hazırlıyoruz. Çocuk, kadın ve erkeklere uygun desenlerle maske üretiyoruz. Paketleyip satıyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA