Bağcılar'da kaçak üretilen maskelere el konuldu İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.

Kutular ve dikiş masalarındaki 25 bin maskeyle maske yapımında kullanılan tekstil ürünlerine el konuldu.

Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim nedeniyle idari işlem yapılırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA