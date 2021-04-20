Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
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Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon

Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BAĞCILAR'da kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında çok sayıda kurusıkı tabanca ve silah ele geçirildi.

BAĞCILAR'da kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında çok sayıda kurusıkı tabanca ve silah ele geçirildi. O.T., isimli şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bulunan adreste, kurusıkı tabancaların normal silaha çevrildiği ihbarını aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalathanesine operasyon düzenledi. İmalathanede çok sayıda kurusıkı tabanca ve silah, torna tesviye makinası ve çok sayıda silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Baskında imalathanede bulunan O.T., (41) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerince yapılan baskında, şüphelilerin dışarıdan dikkat çekmemek için işyerinin camlarına yay imalathanesi yazdıkları görüldü.

Öte yandan şüphelilerin silahları test ettikleri sırada, dikkat çekmemek için yüksek sesli müzik açtıkları öğrenildi.

- İstanbul
Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon
Son dakika gündem: Bağcılar'da kaçak silah imalathanesine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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