BAĞCILAR'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 6 BİN PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ Bağcılar'da polis ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti.

Bağcılar'da polis ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde bulunan kamyoneti takibe aldı. Ekipler,

araca binerken kamyonetin sürücüsü Bahattin B.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramalarda da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bahattin B.'nin hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA