Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın

BAĞCILAR'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 koli kaçak maske ele geçirildi.

BAĞCILAR'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 koli kaçak maske ele geçirildi. İş yeri de mühürlendi.

Polis ve belediye zabıta ekipleri, Bağcılar Hürriyet Mahallesi 115 Sokak üzerindeki bir iş yerine kaçak maske üretildiği yönünde aldıkları ihbar üzerine baskın düzenledi. 28 koli kaçak maske ele geçirildi. Kaçak üretim yapılan iş yeri de mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı