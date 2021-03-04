Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
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Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın

04.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:52
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın

BAĞCILAR'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 koli kaçak maske ele geçirildi.

BAĞCILAR'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 28 koli kaçak maske ele geçirildi. İş yeri de mühürlendi.

Polis ve belediye zabıta ekipleri, Bağcılar Hürriyet Mahallesi 115 Sokak üzerindeki bir iş yerine kaçak maske üretildiği yönünde aldıkları ihbar üzerine baskın düzenledi. 28 koli kaçak maske ele geçirildi. Kaçak üretim yapılan iş yeri de mühürlendi. 

 


- İstanbul
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın
Bağcılar'da kaçak maske üretilen depoya baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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