Son dakika haberi: Bağcılar'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu: 2 gözaltı

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da kaçak cinsel ürünlerin bulunduğu depo ve imalathaneye polis ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda 15 milyon TL'lik kaçak cinsel ürün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bulunan cinsel içerikli birçok ürünün kaçak olarak üretildiği bir imalathaneye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İmalathanede birçok maddenin üretildiği ve depolandığına dair bilgi alan ekipler, yaptıkları operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve ülkemizde yasak olan 'Sildenafil' isimli maddenin de kullanıldığı birçok ürün ve hammadde ele geçirdi. Kalp krizi, yüksek tansiyon gibi ölümlere ve rahatsızlıklara yol açan, satışa hazır cinsel içerikli ürünlere yurt genelinde ve yurtdışında yayılmadan, ekipler tarafından el konuldu.

Yaklaşık 15 milyon TL'lik ürünün ele geçirildiği imalathanede bulunan H.D. ve E.Y. isimli 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - İSTANBUL

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