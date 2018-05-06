Son Dakika! Bağcılar'da İyi Parti Standına Saldırı! Olayda 5 Kişi Yaralandı

İyi Parti'nin Bağcılar ilçe teşkilatı, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüttüğü esnada silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Saldırının İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.

4 KİŞİ BIÇAKLA 1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

İyi Partili 4 kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi. Saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Lütfü Türkkan "Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan bıçaklı saldırıda yaralı kardeşlerimiz var. Bunu reva görenlere sormak istiyorum; ülkenin bekası dediğiniz bu mudur? Bu kaosa, bu gerginliğe, bu vandallığa son vermek için İyi Parti iktidar olacak" açıklamasını yaptı.