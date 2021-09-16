Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

BAĞCILAR'da iddiaya göre iş yerine giren şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla uzaklaştı.

BAĞCILAR'da iddiaya göre iş yerine giren şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla uzaklaştı. Kasadan paraların alındığını fark eden iş yeri sahibi Fatih Battal, peşinden koşarak yakaladığı şüpheliden önce parasını aldı, sonra da dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, esnaf Fatih Battal, dükkanının yan tarafındaki dondurma tezgahını temizlediği sırada içeri bir kişi girdi. Dükkan sahibinin kendisini fark etmediğini anlayan şüpheli, hemen kasaya yöneldi. Kasadaki 450 lirayı aldıktan sonra kasayı kapatırken çıkan sesi Fatih Battal duyup içeri baktı. Şüpheli de fark edildiğini anlayınca 'Kaçkar Balı' almak istediğini söyledi. Şüpheli, istediği balın dükkanda olmadığını öğrenince dükkandan çıkıp hızla uzaklaştı. Kasa sesinden şüphelenen Fatih Battal, kasayı kontrol edince paranın çalındığını gördü. Battal,  bir süre peşinden koştuğu hırsızı sokak arasında yakaladı. Parasını geri alan Fatih Battal, hırsızı da sokakta dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZ ONLAR İÇİN ÇALIŞMIYORUZ"Olay gününü anlatan Fatih Battal, "Ben dondurma tezgahını temizlerken vatandaş içeri giriyor. Ben içeri girdiğini görmedim kasa sesini duydum. Sesi duyunca içeri yöneldim, tam o sırada kapıdan çıkıyordu. 'Abi hayırdır bir şey mi lazım?' dedim. 'Bana Kaçkar Balı lazım' dedi. 'Kaçkar Balı yok, pahalı bir ürün olduğu için elimizde tutamıyoruz. Ama kaparo verirseniz getirtirim' dedim. 'Tamam ben bir dolaşayım' dedi. Dükkandan çıktı, biraz ilerleyince hissettim. Kasaya geçip baktım 450 lirayı almış olduğunu gördüm. Dükkandan çıkıp peşinden koşmaya başladım. 200-300 metre kadar koştum. Aşağıda sokağın başında iki arabanın arasına oturmuş şekilde yakaladım. Birkaç tane vurmak zorunda kaldım. Çünkü tekrar kaçmaya çalıştı, üzerindeki paramı aldım. Tavsiyem yapmasınlar. Biz tüm mücadelemizle ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Biz onlar için çalışmıyoruz"  ifadelerini kullandı.


Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu Amelia Hamlin
Spor Mustafa Denizli Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:56:59. #1.12#